Лучший игрок сезона РПЛ по явным голевым моментам играет в «Рубине»

Дмитрий Кабутов – лучший игрок текущего сезона Российской премьер-лиги по созданным явным голевым моментам. Их у него набралось девять, делится Opta Sports.

Второе место – у зенитовского полузащитника Маркуса Вендела (восемь), третье место разделили Жоау Батчи из «Краснодара» и лучший бомбардир первого круга РПЛ Алексей Батраков, у обоих по семь. На четвёртом месте Брайан Мансилья из «Оренбурга» и Бителло из московского «Динамо» - у обоих по шесть.

Напомним, что в эту пятницу «Рубин» дома без особых проблем разгромил «Акрон» - 3:0. Победа позволила казанцам набрать три очка и закрепиться на седьмом месте турнирной таблицы.