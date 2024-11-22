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Сенников: «Спартак» наверняка сделал выводы из прошлого дерби»

22 Ноября 2024 • 21:01 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
Через 20 ч. 41 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о грядущем дерби между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» наверняка сделал выводы после поражения в дерби. Игра в первом круге была показательной, к такому надо стремиться. «Локомотив» проиграл «Химкам» после прошлой паузы на сборные. Оттуда в сборной России больше всех игроков. «Спартак» может настроиться на игру, команда у них хорошая, ничем не уступающая «Локомотиву», - делится Сенников для «Чемпионата».

Напомним, что дерби «Спартак» - «Локомотив» пройдёт в грядущую субботу, 23 ноября. В первом круге «Локо» в рамках 10 тура уверенно обыграл «красно-белых» - 3:1.

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Комментарии (1) Все комментарии
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avedonev
22 Ноября 2024 в 21:15
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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