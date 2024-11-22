Сенников: «Спартак» наверняка сделал выводы из прошлого дерби»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о грядущем дерби между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» наверняка сделал выводы после поражения в дерби. Игра в первом круге была показательной, к такому надо стремиться. «Локомотив» проиграл «Химкам» после прошлой паузы на сборные. Оттуда в сборной России больше всех игроков. «Спартак» может настроиться на игру, команда у них хорошая, ничем не уступающая «Локомотиву», - делится Сенников для «Чемпионата».

Напомним, что дерби «Спартак» - «Локомотив» пройдёт в грядущую субботу, 23 ноября. В первом круге «Локо» в рамках 10 тура уверенно обыграл «красно-белых» - 3:1.