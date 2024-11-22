Сенников: «Спартак» наверняка сделал выводы из прошлого дерби»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о грядущем дерби между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
«Спартак» наверняка сделал выводы после поражения в дерби. Игра в первом круге была показательной, к такому надо стремиться. «Локомотив» проиграл «Химкам» после прошлой паузы на сборные. Оттуда в сборной России больше всех игроков. «Спартак» может настроиться на игру, команда у них хорошая, ничем не уступающая «Локомотиву», - делится Сенников для «Чемпионата».
Напомним, что дерби «Спартак» - «Локомотив» пройдёт в грядущую субботу, 23 ноября. В первом круге «Локо» в рамках 10 тура уверенно обыграл «красно-белых» - 3:1.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.