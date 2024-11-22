Гришин ответил, способен ли Помазун найти клуб из первой восьмёрки РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился комментарием о будущем голкипера «красно-синих» Ильи Помазуна.

По мнению эксперта, Помазуну не стоит в 28 лет сидеть третьим вратарем в ЦСКА, ведь первые две позиции надежно заняты Акинфеевым и Торопом.

«Думаю, Помазун может найти клуб из первой восьмерки РПЛ. Желаю ему попасть в свою команду», — цитирует Гришина Legalbet.

Напомним, минувшим летом Помазун вернулся в ЦСКА из аренды. Однако в составе «армейцев» ни разу на поле не появился.

Действующий контракт Помазуна с клубом рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет полтора миллиона евро.