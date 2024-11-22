Дубль от Даку – тишина от Дзюбы: «Рубин» уверенно разобрался с «Акроном» на своём поле

«Акрон» и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 22 ноября на стадионе «Казань Арена».

Международная пауза для РПЛ завершилась в пятницу вечером. Казанский «Рубин» на своём поле принимал «Акрон», чем и открыл второй круг чемпионата России. Экватор перевалили. Артём Дзюба приехал в Казань и появился в стартовом составе. «Рубин» ответил своим форвардом-гренадёром, наводящим ужас на всю РПЛ. Мирлинд Даку тоже здоров, появился на поле он с первых минут.

С первых же минут началась и активность. Минуте на пятой Владимир Хубулов выпилил такой смачный удар, что Ставеру пришлось прыгнуть к самой штанге. Смог выручить голкипер «Рубина». И не зря, ведь через ещё пять минут хозяева забили. По правому флангу Дмитрий Кабутов запустил Мирлинда Даку. Форвард опередил защитника, проткнул мяч себе на ход и вторым касанием пробросил мимо выскочившего голкипера – 1:0.

Быстрый гол «Рубина» оказался не единственным в матче. Даку был очень пунктуален – забил на 10-й минуте, затем отличился на 20-й. Причём Мирлинд сам начал атаку, по правому краю запустив Чумича. Никола под углом вышел на голкипера и пробил, но переиграть Волкова не смог. Зато набежавший Даку подхватил мяч и из довольно сложного положения пробил под перекладину – 2:0. Два гола к середине первого тайма, все понимали, чем далее займётся команда Рашида Рахимова.

«Рубин» грамотно засушил игру, увеличив плотность на каждом участке поля. «Акрон» больше владел мячом и атаковал, но ничего из этого не получал. Более того, к концу матча силы у гостей закончились, и они могли ещё пропустить. Так Чумич обокрал Савичева у штрафной площади и выскочил на голкипера. С ударом Николы Волков справился, а потом ещё и добивание Шабанхаджая зафиксировал. Набежавший Дардан пальнул метров с 20.

Так и не сумели в игру вернуться гости, но один момент всё-таки создали. Дзюба принял мяч спиной к воротам и покатил правее, а набежавший Палиенко через руки голкипера пробил в штангу. «Рубин» же церемониться не стал. Навалился в долгой атаке, которую плотным ударом завершил Кабутов. А рукой мяч остановил Димоски – пенальти. Джоэль Фамейе 11-метровый реализовал без нервов – 3:0.

На этом всё. Очень уверенно побеждает «Рубин», по набранным очкам зависая между ЦСКА и «Ростовом».