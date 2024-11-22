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В РПЛ высказались об угрозе снегопада на матчах

22 Ноября 2024 • 20:54 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.75 X 3.75 2 4.70
Через 16 ч. 57 мин.

В Москве и области в субботу прогнозируется снегопад. Как следствие, при плохой погоде могут пройти сразу три матча чемпионата страны – ЦСКА - «Ростов», «Химки» - «Краснодар» и «Спартак» - «Локомотив». Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе Российской премьер-лиги.

«Мы находимся в контакте с клубами, чтобы на всех матчах, где это необходимо, были красные мячи», - слова пресс-службы РПЛ приводит «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в 2024 году пройдут ещё три тура российского чемпионата. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (37 очков). Второй «Зенит» отстаёт на одно очко, а третий «Локомотив» - на три.

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Комментарии (1) Все комментарии
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avedonev
22 Ноября 2024 в 21:15
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