«Рубин» громит «Акрон» после пенальти Фамейе

В концовке матча 16-го тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Акроном» казанцы забили очередной гол.
На 87-й минуте после удара Дмитрия Кабутова мяч попал в руку защитнику Бояну Димоски, и арбитр назначил пенальти. Уверенно реализовал свой шанс Джоэль Фамейе, который пробил в левый угол, а голкипер отправился в противоположную сторону. Счет стал 3:0, и наверняка печальная серия «Акрона» в матчах с «Рубином» получит продолжение. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
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