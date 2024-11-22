Форвард ЦСКА назвал плюсы и минусы команды

Форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа назвал плюсы и минусы своей команды в рамках текущего сезона.

«Плюс – наша команда остаётся сплочённой при любых результатах, мне это нравится. Ещё отмечу скорость, быстроту командных действий и игру в обороне. Из минусов – конечно, хотелось бы большей реализации голевых моментов», - делится Гуарирапа с пресс-службой «армейцев».

Напомним, что ЦСКА под руководством Марко Николича завершил первый круг Российской премьер-лиги на шестом месте. 27 очков набрал столичный клуб. В рамках 16 тура «армейцы» примут дома «Ростов».

Ранее Гуарирапа высказался о своём одноклубнике, известном на весь мир.