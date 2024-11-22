Наумов: Батраков в порядке и может забить «Спартаку»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, сможет ли хавбек «железнодорожников» Алексей Батраков отличиться в дерби со «Спартаком».

«Вполне возможно, да. Хотя, конечно, с топовыми командами это всегда труднее. Но сейчас он на ходу, он в порядке. Почему бы нет», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний Батраков забил уже десять мячей и является лучшим бомбардиром турнира после 15 туров.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет завтра, 23 ноября. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.

Следить за ходом всех событий матча можно будет в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.