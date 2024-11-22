Байдачный оценил шансы московского «Динамо» на чемпионство

Футбольный тренер Анатолий Байдачный высказался о московском «Динамо» и шансах «бело-голубых» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Немного слежу за «Динамо» в последнее время. Но чтобы сказать, чего клубу не хватает, надо находиться внутри команды, видеть тренировки. А так сложно что-то говорить. Я был в «Динамо» в хорошее для клуба время, тогда у клуба была одна цель – чемпионство. Впервые за многие годы у «Динамо» был шанс на чемпионство в прошлом сезоне, но его не использовали. Пока что у «Динамо» нет шанса стать чемпионом», - говорит Байдачный с Metaratings.

Напомним, что в текущем сезоне динамовцы по итогу первого круга РПЛ остановились на четвёртом месте турнирной таблицы. У столичного клуба четвёртое место и 30 очков, отставание от первой тройки – четыре балла, а от первого места – семь баллов.