ЦСКА и «Ростов» снова могут сыграть в снегопад, «Спартак» и «Локомотив» – тоже

В субботу в Москве и регионе прогнозируется сильный снегопад, что может не порадовать футболистов. Интересно, что в снегопад могут сыграть ЦСКА и «Ростов». Дело в том, что в декабре прошлого года эти команды тоже играли при сильном снеге, чем активно возмущался рулевой ростовской команды Валерий Карпин.

Также стоит отметить, что в снегопад может пройти московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Этот матч будет главным во всей программе шестнадцатого тура Российской премьер-лиги.

При снеге может пройти и матч лидера – «Краснодар» будет играть в Химках против одноимённой команды.