Бразильский защитник грозненского «Ахмата» Лукас Ловат приблизился к тому, чтобы уехать на родину. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». По нашей информации, к нему есть интерес от клубов бразильской Серии А. Сейчас ведутся консультации.

Ловату 27 лет, в «Ахмате» он оказался в начале 2024 года, подписав трёхлетний контракт. В текущем сезоне легионер провёл за грозненский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых смог забить два гола.

«Ахмат» - один из аутсайдеров РПЛ, клуб под руководством Сергея Ташуева занимает в турнирной таблице 15-е место, это зона вылета.