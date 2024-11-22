Хомуха объяснил, почему «Зениту» будет непросто в игре с «Оренбургом»

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о предстоящей игре чемпионата России «Оренбург» - «Зенит».

Специалист считает, что в предстоящем матче «Зениту» будет трудно из-за искусственного поля. Кроме того, поле в Оренбурге меньше стандартного, поэтому гости столкнутся с трудностями, отметил Хомуха.

— Но все равно «сине-бело-голубые» фавориты в предстоящем матче и обыграют «Оренбург», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет завтра, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию события.