«Рубин» уверенно обыгрывает «Акрон» в первом тайме благодаря дублю Даку

Казанский «Рубин» вечером пятницы принимает дома «Акрон». Коллективы сошлись в рамках стартового матча 16 тура РПЛ.

По итогу первого тайма на табло уверенное преимущество казанцев – 2:0. Оба гола оформил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Этот дубль стал для албанца первым в российском этапе карьеры, ранее он забивал во всех турнирах внутри России не более одного мяча.

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Акрон» проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи. Если матч завершится победой казанского клуба, то «Рубин» временно на пять очков сможет оторваться от восьмого места турнирной таблицы и закрепиться на седьмом.