Логашов: «Думаю, что Батраков забьёт «Спартаку»

Экс-игрок «Локомотива» Арсений Логашов высказался о предстоящем дерби между «красно-зелёными» и «Спартаком».

Логашов надеется увидеть интересный футбол в предстоящем матче, отметив, что обоим клубам нужно набирать очки.

«Думаю, что Батраков забьет «Спартаку». Знаете, сейчас у него такое время, очень молодой парень, его так сильно хвалят, но боятся сглазить», — приводит слова Логашова портал «РБ Спорт».

Встреча 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» пройдет завтра, 23 ноября. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult. Начало события запланировано на 18:00 по московскому времени.