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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даку повторил достижение Натхо десятилетней давности

22 Ноября 2024 • 19:40 Комментировать
Рубин
2:0
Акрон
1 1.80 X 3.75 2 4.70
2-й тайм

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку вечером пятницы оформил дубль в ворота тольяттинского «Акрона».

Мы уже писали, что этот дубль стал для него первым на российском этапе карьеры. Как добавляет Opta Sports, Даку второй сезон подряд набирает 10 и более баллов по показателю гол+пас в РПЛ (14 в прошлом и 11 в этом). Последний игрок «Рубина», который делал это два сезона подряд – это Бибрас Натхо в сезонах 2011/12–2012/13.

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Акрон» проводит наш портал. Благодаря дублю Даку казанцы уверенно ведут – 2:0. Прошла середина первой половины игры, которая стала стартовой в рамках второго круга Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Бибрас Натхо Мирлинд Даку ещё теги

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