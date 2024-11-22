Даку оформил первый дубль в России

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль в ворота тольяттинского «Акрона» в эту пятницу. Команды встречаются в Казани в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

Любопытно, что этот дубль стал для Даку первым в российском этапе карьеры с момента перехода в «Рубин». До этого он забивал максимум по одному голу в рамках какого-либо матча во всех турнирах.

В последний раз более одного гола в карьере Даку оформлял ещё 13 мая 2023 года, тогда он был игроком словенского клуба «Мура».

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Акрон» проводит наш портал. Благодаря дублю Даку казанцы уверенно ведут.