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Гуарирапа – о Пьяниче: «Возвращается на свой прежний уровень»

22 Ноября 2024 • 19:27 Комментировать

Молодой легионер московского ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о Миралеме Пьяниче. Знаменитый боснийский хавбек является одноклубником Гуарирапы.

«Великий игрок и большой мастер, всю карьеру это доказывает. Пьянич все понимает и видит на поле, порой он в безысходных ситуациях может сотворить что-то, что спасет игру. Он возвращается на прежний уровень, и я уверен, что себя ещё проявит», - делится Гуарирапа для пресс-службы ЦСКА.

Напомним, что Пьянич перешёл в ЦСКА в минувшем сентябре в статусе свободного агента. В активе у боснийца одна голевая передача в восьми проведённых официальных матчах в форме «красно-синих».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Сауль Гуарирапа ещё теги
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