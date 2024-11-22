Даку за полтайма оформил дубль в ворота «Акрона»

В первом матче второго круга Премьер-лиги между «Рубином» и «Акроном» мяч влетает в ворота гостей каждые 10 минут. Сначала Мирлинд Даку убежал к воротам и метко пробил. Вскоре Никола Чумич справа под углом вырвался к воротам, но переиграть в ближнем бою голкипера ему не удалось, однако от того мяч отскочил к Даку, а тот уверенно добавил игровой снаряд под перекладину.

2:0 на табло. У «Рубина» есть всё, чтобы закрепиться на седьмом месте, соперник в случае потери очков будет девятым. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.