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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даку за полтайма оформил дубль в ворота «Акрона»

22 Ноября 2024 • 19:27 Комментировать
Рубин
2:0
Акрон
1 1.80 X 3.75 2 4.70
1-й тайм

В первом матче второго круга Премьер-лиги между «Рубином» и «Акроном» мяч влетает в ворота гостей каждые 10 минут. Сначала Мирлинд Даку убежал к воротам и метко пробил. Вскоре Никола Чумич справа под углом вырвался к воротам, но переиграть в ближнем бою голкипера ему не удалось, однако от того мяч отскочил к Даку, а тот уверенно добавил игровой снаряд под перекладину.

2:0 на табло. У «Рубина» есть всё, чтобы закрепиться на седьмом месте, соперник в случае потери очков будет девятым. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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