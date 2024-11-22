Даку прервал голевую засуху, которая длилась полтора месяца

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку вечером пятницы поразил ворота тольяттинского «Акрона». Команды сошлись в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. Он открыл счёт на десятой минуте встречи.

Любопытно, что до этого гола Даку не мог забить аж полтора месяца. Последний раз голом во всех турнирах Мирлинд отличался 5 октября. Тогда он поразил ворота «Ахмата» в очном матче Российской премьер-лиги (2:0).

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Акрон» проводит наш портал. Пока что гол Даку – единственный в этой игре. Близится середина первого тайма. Кстати, на поле присутствует звезда «Акрона» в лице Артёма Дзюбы.