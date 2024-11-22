Наумов: «А я бы на месте агента Батракова сказал: «Вижу Алексея в «Барселоне»!

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал свой прогноз на дерби «Спартак» - «Локомотив».

- Явного фаворита в этой паре не вижу, - говорит Наумов. - Я, конечно, буду болеть за «Локомотив». Думаю, «железнодорожники» победят.

- Почему?

- Да, «Локо» сыграет на чужом поле. Но я отталкиваюсь от матча первого круга, в котором команда Галактионова победила за явным преимуществом! У «Спартака» остался тот же тренер - Станкович. Кроме того, как я понимаю, у «красно-белых» сейчас возникли проблемы с защитниками. Так?

- Все верно. Литвинов дисквалифицирован, а Бабич приехал из сборной с травмой.

- Точно. Но Бабич, вроде бы, тренируется. Может, он и выйдет на поле. Однако не уверен.

- Какого вы ждете футбола?

- Мне кажется, «Спартак» будет больше владеть мячом, «Локо» на первых минутах инициативу отдаст. Зато у «железнодорожников» есть грозное оружие - быстрые футболисты, которые способны убежать в контратаки и разорвать оборону соперника.

- Похоже, в центре обороны «красно-белых» сыграет Абена. Шанс для «Локо»? Его приобретение - явная ошибка уже уволенного спортивного директора клуба Амарала?

- Этот трансфер говорит об одном. Спортивному директору не всегда нужно идти на поводу у главного тренера. Абена играл у Станковича в «Ференцвароше». Ну и что? Надо было внимательнее его изучить перед подписанием. РПЛ по уровню сильнее чемпионата Венгрии. Может, следовало поискать кого-то другого? Ведь и Черчесов говорил, что Абена - это далеко не оптимальный вариант для «Спартака»… Не думаю, что этот футболист поможет «красно-белым» в дерби.

- Увольнение Амарала логичное?

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- Да я вообще не понял, зачем его приглашали. Зачем наши клубы на позицию спортивного директора назначают иностранцев?! Ну не знают они наш футбол изнутри! Пока изучат - уже пора в отставку отправлять. Бессмыслица какая-то. Разве у нас нет своих специалистов?

- Есть?

- Например, Саша Самедов. Он и поиграл в «Спартаке», и сейчас селекцией занимается в «Факеле». Уже набрался опыта. Есть и другие кандидатуры. Я за то, чтобы доверять россиянам с бэкграундом. Они знают спартаковский футбол, стиль и так далее. Это очень важно. Посмотрите на «Локомотив», где работает Дмитрий Ульянов.

- Вам нравится то, что он делает?

- Да, бывают и ошибки. Но он точечно усиливает команду приобретениями. Очень много попаданий. При том, что клуб деньгами не сорит. И таких, как Ульянов, поверьте, в России много!

- Ждете продолжения голевой феерии от Батракова?

- Считаю, Алексей как раз и должен себя проявлять в таких статусных играх. Против «Зенита» он в целом сыграл хорошо. Правда, отчасти виноват в пропущенном голе. Зачем-то затеял глупый розыгрыш углового… «Зенит» в итоге убежал в контратаку и забил. Ему не надо ничего выдумывать, тогда все будет нормально. А в матче со «Спартаком» Батраков пополнит свой лицевой счет.

- Представитель Батракова Владимир Кузьмичёв на днях заявил, что в будущем видит футболиста в «Манчестер Сити». Не перебор?

- Я знаю Володю Кузьмичёва, он представляет интересы Батракова. Как опытный агент, он должен пиарить своего клиента. Такая политика. Кузьмичеву надо «подсвечивать» своего футболиста. Да, «Манчестер Сити» - это перебор, но таковы правила игры, маркетинга, если хотите. А я бы на месте Кузьмичева сказал, что вижу Алексея в «Барселоне».

- Почему?

- Испанский футбол ему лучше подходит. Так что я отчасти Кузьмичёва понимаю. Это его работа. Я бы сказал: Отстаньте от Батракова. Он либо в «Локо» играет, либо в «Барсе».

Александр Сычев