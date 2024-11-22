Гуренко: «Батраков напоминает мне Модрича»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре атакующего хавбека «железнодорожников» Алексея Батракова.

Эксперт признался, что его радует появление в России интеллектуального футболиста.

— Алексей читает игру. Мне он напоминает Модрича: может сыграть в обороне, отдать пас, завершить. Ментальные лидерские качества у Батракова тоже есть, — цитирует Гуренко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 19 играх с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и оформил восемь ассистов.

Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.