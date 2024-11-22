Тедеев: «Есть некоторые сложности, связанные с тем, что некоторые футболисты вот-вот только подъехали»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Сегодня в старте Димоски, который не играл за «Акрон» с прошлого матча с «Рубином», целый месяц. В какой он форме, почему решили выбрать именно его в старте?

- В форме, я надеюсь, он хороший. Есть еще у нас сборные и игроки в этих сборных. Поэтому у нас есть некоторые сложности, связанные с тем, что некоторые футболисты вот-вот только подъехали. Как раз таки Робби Фернандес подъехал к нам только с тура сегодня, поэтому, наверное, это логичное решение в этой ситуации - то, что могли быть какие-то изменения в составе.

- Про статистику противостояний с «Рубином» не могу не спросить, она не очень длинная, тем не менее, пять матчей и у «Акрона» только одна ничья. В нынешнем сезоне три поражения. Это давит или, наоборот, могло быть каким-то мотивационным фактором при общении с командой перед этой игрой?

- Ни одно, ни другое никакого отношения не имеет, каждый матч был абсолютно разным, в разных сочетаниях и разных составах с разными своими сложностями и так далее. Надо говорить, прежде всего, о том, что команда «Рубин» по своему подбору игроков на сегодняшний день является одной из лучших, на мой взгляд, потому что я так думаю и уверен, что это команда, у которой хороший состав, хорошая скамейка. Они могут варьировать состав, могут стабилизировать состав в том числе, потому что я считаю, что это хорошо укомплектованная команда. Надо смотреть на это - как противостоять, с одной стороны, их потенциалу атакующему, какие надо сделать выводы, и надо, чтобы это всё еще получилось на футбольном поле, удача нужна непременно. Соответственно, что касается тактических нюансов в обороне команды «Рубин», они тоже имеются. Как хорошие, так и не очень хорошие моменты. Не очень хорошими моментами нужно постараться воспользоваться, от этого и зависит по сути дела успех в игре во многом. Плюс еще психологическое, функциональное, физическое состояние футболистов, какие-то моменты и нюансы. Всё это вкупе дает в определенной степени какой-то результат команде, поэтому сегодня будет сложный футбол. Надеюсь, он будет нравиться болельщику, что очень важно. В нашем исполнении он должен быть тем, к которому мы стремимся. Вот это для нас важнее. Надо набрать постараться очки.

- Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов перед этим матчем говорил, что «Акрон» ему очень напоминает «Рубин» образца прошлого сезона результатами и трансферной политикой. Можете как-то эти его слова прокомментировать, насколько это, по-вашему, к правде близко?

- Я не знаю возможности «Рубина» прошлого сезона. Мы как могли, так поработали на этом направлении, команду формировали до последнего. Последний игрок к нам пришел после трансферного окна в такой момент, когда мы могли это сделать. Поэтому мне сложно комментировать слова вообще, потому что я никак не следил в период трансферной политики того же «Рубина» прошлых лет, но я вижу, что сегодня у «Рубина» хорошие возможности приобретать футболистов хорошего уровня.