Гуренко ждёт от дерби «Локомотива» и «Спартака» много голов

Белорусский тренер Сергей Гуренко предполагает, что дерби «Спартак» - «Локомотив» в 16 туре Российской премьер-лиги будет результативным.

«Нас ждёт интересный матч. Можно ждать много голов — три и больше, открытая игра. Посмотрим, кто сделал шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой. На сегодня «Локомотив» фаворит, команда быстрее, быстро переходит из обороны в атаку. Да и индивидуально у «Локо» игроки сильнее», - делится Гуренко для «Чемпионата».

Напомним, что матч «Спартака» и «Локо» пройдёт в эту субботу, 23 ноября. «Красно-белые» пониже в турнирной таблице, нежели игроки «Локомотива», у них пятое место и 28 очков. 34 очка и третье место у «Локо».