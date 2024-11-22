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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Вот эта пауза на сборные для нас была не вовремя»

22 Ноября 2024 • 18:54 Комментировать
Рубин
1:0
Акрон
1 1.80 X 3.75 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Где Рожков, почему ему нет в составе, связано это с травмой, полученной в молодежной сборной, или есть какие-то другие причины?

- У него была и до этого травма. Мы знаем, что он не поехал в сборную из-за проблем со спиной. К сожалению, к этому добавилась еще и простуда. Илья не восстановился.

- Сегодня в стартовом составе Алексей Грицаенко, впервые после травмы и сразу с капитанской повязкой. Готов ли он вообще? Я не про ответственность, а про физические кондиции.

- Посмотрим, игра покажет. Это бывает так, когда ты долго не играл и выходишь, ты можешь сыграть как на очень хорошем уровне, а бывает, что тебя может не хватить физически. Все будет зависеть от того, как будет протекать игра.

- Помню ваши слова недельной давности о том, что «Акрон» очень вам напоминает «Рубин» образца прошлого сезона. Можете расшифровать, что вы имели в виду?

- Большие изменения в составе, потому что игроки должны в определенной степени соответствовать уровню Премьер-лиги. Естественно, мы видим, что «Акроном» было сделано достаточно большое количество приобретений. Мы видим, что команда показывает за счет этих качественных игроков, которые имеют опыт игры, некоторые в своих сборных, в чемпионатах, этот опыт помогает им держать определенный уровень.

- Последняя домашняя игра календарного года дает какую-то особую мотивацию игрокам? Использовали ли это с ними, как повод отдельно поговорить?

- Мотивация должна присутствовать и в первой, и в последней игре, и в третьей, пятой. Не имеет значения. Мне кажется, это не самый главный момент. Нужно просто постараться показать свои лучшие качества. То, что у нас в последних играх получается. Для меня все-таки вот эта пауза на сборные, я считаю, для нас была не вовремя, потому что мы где-то поймали свою игру, где-то у нас появился определенный уровень. Эта пауза немного сбила нас с этого ритма. Но посмотрим, мы готовились к этой игре, мы ждем очень тяжелой игры, потому что понимаем, что «Акрон» - очень активная и агрессивная команда, любит переходные фазы, поэтому посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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