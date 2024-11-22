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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гордеев: «В РПЛ есть тренеры, которые не соответствуют уровню этой лиги» эксклюзив

22 Ноября 2024 • 18:43 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, почему после первого круга чемпионата РПЛ лидерские позиции занимают клубы, возглавляемые российскими тренерами.

- После первого круга три призовых места заняли команды, которые возглавляют российские тренеры: Мусаев, Семак и Галактионов. Как это оцените?

- Очень положительно. Считаю, что сейчас иностранные тренеры, которые работают в России, не всегда соответствует необходимому уровню. Это и подтверждают результаты наших специалистов. У нас хорошая тренерская школа и отличные традиции.

- Кому из тренеров клубов первой троки РПЛ сложнее работать в плане давления?

- Всем троим одинаково сложно. У каждого из них есть свои нюансы. Но в РПЛ работать одинаково трудно. Это в любом случае серьезное давление и необходимость управления коллективом. Но ребята справляются и не без успеха.

- Но вы согласны с тем, что давления на Галактионова меньше, чем на Семака, поскольку от «Локомотива» никто не ждет золота так, как от «Зенита»?

- Это выглядит логично. Но на деле это не совсем так. Как-то Адвокат хорошо высказался после чемпионства «Зенита». Он сказал, что у него получилось добиться результата, потому что он не знает русского языка и ничего не читает. Понятно, что Семаку немного сложнее. Но давление имеет отсроченный эффект.

- В чем видите причины успеха Семака, ведь в «Зените» не получилось, например, у Луческу и Манчини – тоже хороших специалистов?

- В стабильности. Он находит подход к футболистам. А самый главный его козырь в том, что он российский тренер. Все специалисты, которые были в «Зените» до него, производили ощущение, что они там ненадолго. Что для них это какой-то этап карьеры. А для Семака это основное место работы и жизни. Поэтому прикладывается максимум усилий и возможностей.     

- Почему результаты Лички, Станковича и Николича, чьи команды идут за лидерами, хуже?

- Я всегда в первую очередь смотрю на команды. У Лички есть понимание, как действует его команда. Он играет больше в атаке, чем в обороне. Станкович очень хорошо ладит с ребятами, но этого мало. Он делает только первые свои шаги в этой профессии. Но у него есть качества для работы на самом высоком уровне. А что касается Николича, я смотрю, что он пытается донести до ребят. И я сделал вывод, что вся эта тройка преследователей в чем-то проигрывает нашим специалистам.

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- Если бы вы были руководителем топ-клуба РПЛ, кого бы взяли - иностранца или россиянина?

- Сложно сказать. Я бы анализировал игру команды, которую тренер пытается поставить. Есть несколько хороших российских наставников, которые двигают игру, развиваются и имеют хорошие перспективы. Не так много людей в нашем футболе, кто действительно может оценить работу тренера. У нас судят только по тому: выиграли или проиграл. А это далеко не так. 

- То есть, вы считаете, что многие ли российские тренеры готовы работать в топ-клубах РПЛ?

- Конечно. Сто процентов. Но есть и тренеры, которые работают в РПЛ, но не соответствуют уровню этой лиги.

- Вам не кажется, что минусом российских тренеров является влияние агентов и  общественное мнение, которое они могут мониторить и учитывать?

- Все зависит от личности. На таких наставников, как Гвардиола, тоже все это влияет. У них не меньше давления. Но если есть слияние сильного тренера и сильного руководителя, то получается очень хороший результат. В РПЛ в качестве примера можно привести «Зенит» и «Краснодар». А что касается агентского влияния, то механизмы работы клубов сейчас полностью отлажены. И хорошие руководители всегда оградят своих наставников от излишнего влияния. И потом, на иностранных тренеров тоже могут влиять иностранные агенты. Но все это оказывает лишь 0,02% на результат. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Гордеев
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