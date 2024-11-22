Игрок «Акрона» не успел вернуться в клуб из сборной Боливии

Игрок тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес не успел вернуться в расположение своего клуба из сборной Боливии.

«Матч поставили на пятницу, из-за этого возникли логистические трудности. Роберто Фернандес не успел прибыть из сборной Боливии, так как прибыл в Москву после того, как команда отправилась на матч в Казань», - пояснили в «Акроне» телеканалу «Матч ТВ».

В клубе добавили, что из-за логистики в последний момент в клуб прибыли легионеры Стефан Лончар и Жилсон Беншимол.

Напомним, что в пятницу, 22 ноября «Акрон» будет гостить у казанского «Рубина» в первом матче второго круга Российской премьер-лиги. Команды уже огласили свои стартовые составы. Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал.