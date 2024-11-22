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Гуарирапа – о ЦСКА: «Я задолжал клубу»

22 Ноября 2024 • 18:13 Комментировать

Венесуэльский форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа полагает, что у него есть долг перед армейским клубом.

«Осознаю, что задолжал клубу и нашим уважаемым болельщикам, поэтому буду стремиться порадовать их своими голами. Буду стараться работать усерднее чтобы принести фанатам много положительных эмоций и приятных моментов.

Напомним, что до перехода в ЦСКА молодой форвард играл за «Сочи». В текущем сезоне в 12 матчах за московский клуб у него нет забитых голов. 22-летний нападающий живёт в России уже почти год.

Ранее Гуарирапу удивило то, как в России люди соблюдают правила дорожного движения.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сауль Гуарирапа
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