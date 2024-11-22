Агент Рыбуса рассказал, какие предложения есть у экс-игрока «Спартака»

Роман Орещук, агент экс-защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего клиента.

«Есть пара предложений из Первой лиги, но их Мацей пока не рассматривает. Посмотрим, что будет дальше. Приоритет — остаться в России», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что в первую очередь Рыбус рассматривает клубы Российской премьер-лиги, но если у команды из ФНЛ будет хороший проект и высокие задачи, то такие варианты тоже будут рассмотрены.

Последней командой 35-летнего Рыбуса был «Рубин», за который он выступал в сезоне-2023/24. В настоящий момент защитник играет в Медиалиге за ФК «10».