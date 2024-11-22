«Рубин» и «Акрон» назвали составы на первый матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 22 ноября, казанский «Рубин» примет на своём поле тольяттинский «Акрон» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы команд опубликовали списки футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Нижегородов, Тесленко, Грицаенко (к), Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Стартовый состав «Акрона»: Волков (вр), Эсковаль, Витор, Савичев (к), Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Хубулов.

Начало матча между «Рубином» и «Акроном» запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.