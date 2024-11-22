Акинфеев: «Молодым игрокам теперь легче добраться до основы»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев полагает, что сейчас молодому игроку уже гораздо проще заявить о себе и добраться до основного состава своего клуба.

«В большинстве команд четыре-пять молодых игрока, регламент обязывает иметь в заявке доморощенных футболистов. В основу попасть стало гораздо проще. А раньше, если за дубль сыграл, уже был до усрачки рад!», - вспоминает Акинфеев про футбол «нулевых» для Sport24.

Напомним, что по итогу первого круга Российской премьер-лиги лучшим бомбардиром стал 19-летний молодой талант «Локомотива» Алексей Батраков. У него 10 забитых голов.

Ранее Акинфеев вспомнил период своей игры за ЦСКА вместе с братьями Алексеем и Василием Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.