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Медина рассказал, с кем из «Спартака» играет в Call of Duty

22 Ноября 2024 • 17:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
Через 23 ч. 48 мин.

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина признался, с кем из своих одноклубников играет в видеоигры.

— Он [Тео Бонгонда] отличный футболист, с которым мы тоже довольно близко общаемся. Вместе с ним, Барко и Дуарте часто играем в Call of Duty, — сказал Медина пресс-службе «красно-белых».

Напомним, Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 49 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

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