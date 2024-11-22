Медина рассказал, с кем из «Спартака» играет в Call of Duty

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина признался, с кем из своих одноклубников играет в видеоигры.

— Он [Тео Бонгонда] отличный футболист, с которым мы тоже довольно близко общаемся. Вместе с ним, Барко и Дуарте часто играем в Call of Duty, — сказал Медина пресс-службе «красно-белых».

Напомним, Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. За это время он принял участие в 49 встречах во всех турнирах, забил восемь голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

Контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.