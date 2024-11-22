Медина: «Бонгонда заслужил успех своей ежедневной работой»

Вингер московского «Спартака» Хесус Медина высказался о результативности Тео Бонгонды в последних матчах.

Медина заявил, что на старте сезона у Бонгонды не получалось набрать оптимальные кондиции, но в последних играх он стал делать все то, что ранее не получалось.

— Для атакующих игроков всегда непросто переживать периоды без результативных действий. Мы счастливы за Тео, потому что он заслужил успех своей ежедневной работой, — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне 29-летний Бонгонда принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.