Гуарирапа удивлён тем, как в России соблюдают ПДД

Форвард московского ЦСКА Сауль Гуарирапа заявил, что удивлён тем, как в России люди соблюдают правила дорожного движения.

«Сильно удивила местная дисциплинированность. В России все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые и их регулярно убирают. Это же относится и к людям: в нашей команде все игроки с дисциплиной», - делится Гуарирапа для пресс-службы «армейцев».

Напомним, что сам Гуарирапа родом из Венесуэлы. В России он живёт уже почти год. Ранее молодой форвард выступал за «Сочи», который нынешний сезон проводит в Мелбет-Первой лиге. С летнего трансферного окна Гуарирапа стал игроком столичного ЦСКА.