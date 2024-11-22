В «Пари НН» появился итальянский тренер

Итальянский тренер Андре Бьянки вошёл в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

32-летний специалист ранее помогал Ганчаренко в «Урале» и «Краснодаре». Также он трудился ассистентом в «Спартаке» у Паоло Ваноли и в «Вероне» у Сальваторе Боккетти.

Напомним, что Ганчаренко встал у руля «Пари НН» в прошедшем октябре. Поволжский клуб по итогу первого круга с 15 баллами разместился на десятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

В новом, 16-м туре чемпионата России «Пари НН» предстоит принять дома прямого конкурента в лице махачкалинского «Динамо».