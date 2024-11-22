Акинфеев рассказал, почему не общается с журналистами после матчей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, почему не общается с журналистами сразу после игр.

По словам Акинфеева, многие говорят, что он считает себя звездой, поэтому и не хочет говорить с журналистами, но это не так.

«Я обычный открытый пацан — просто мне неинтересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном — прямо как обезьяне в зоопарке», — цитирует Акинфеева Sport24.

В этом сезоне чемпионата России 38-летний Акинфеев провел 15 матчей, в которых пропустил десять голов и семь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, имея в копилке 27 очков.