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Акинфеев рассказал, почему не общается с журналистами после матчей

22 Ноября 2024 • 17:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 20 ч. 4 мин.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, почему не общается с журналистами сразу после игр.

По словам Акинфеева, многие говорят, что он считает себя звездой, поэтому и не хочет говорить с журналистами, но это не так.

«Я обычный открытый пацан — просто мне неинтересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном — прямо как обезьяне в зоопарке», — цитирует Акинфеева Sport24.

В этом сезоне чемпионата России 38-летний Акинфеев провел 15 матчей, в которых пропустил десять голов и семь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в РПЛ, имея в копилке 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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