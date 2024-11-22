Акинфеев: «Нам с Березуцкими и Игнашевичем нравилось орать друг на друга»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил период карьеры, когда его одноклубниками были Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич.

«Нам всегда нравилось орать друг на друга, подстегивать. Получали от этого удовольствие, и это работало. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками, а в конечном итоге — победами», - вспоминает Акинфеев для Sport24.

Напомним, что Березуцкие и Игнашевич уже давно завершили карьеру и занимаются тренерским делом, Акинфеев же продолжает играть. Ранее Игорь высказался о собственном завершении карьеры, которое рано или поздно случится.