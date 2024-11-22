Медина отреагировал на критику Барко

Атакующий футболист «Спартака» Хесус Медина высказался о критике Эсекьеля Барко за отсутствие голов в топовых матчах.

«Я не согласен. Эсекьель — один из лучших игроков. Когда он отличится не с пенальти, эти разговоры закончатся», — заявил Медина пресс-службе «красно-белых».

При этом Медина отметил, что самое главное – три очка, поэтому неважно, каким соперникам, и кто забивает.

Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом. В футболке «красно-белых» он провел 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

23 ноября «Спартак» примет «Локомотив». Начало игры 16-го тура РПЛ запланировано на 18:00 по мск.