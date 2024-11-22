Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов заявил, что почти не смотрит футбол.

«Не могу оценить первый круг «Спартака», я сейчас почти не смотрю футбол. Почти всё время посвящаю своей академии вратарей. А на просмотр российского и зарубежного футбола нет сил», - рассказывает Филимонов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил экс-вратарь, помимо футбольной академии у него в жизни произошло приятное событие – родилась дочка.

Филимонов завершил карьеру в профессиональном футболе в 2018 году, тогда он выступал за «Долгопрудный». На протяжении карьеры больше всего был известен как голкипер московского «Спартака».