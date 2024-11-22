Медина: Появление Барко помогло раскрыться Угальде

Вингер «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, стало ли появление Эсекьеля Барко одной из причин высокой результативности Манфреда Угальде.

— Думаю, да. У Эсекьеля отличная техника, пас. Он помогает всей команде выстраивать игру и решать эпизоды в финальной трети, — цитирует Медину пресс-служба «красно-белых».

Парагваец признался, что поддерживал Угальде, когда у того не получалось забить. По словам Медины, он говорил Манфреду, что достаточно забить один гол, а дальше пойдет. Собственно говоря, так и произошло.

В этом сезоне 22-летний Угальде провел 18 матчей, в которых забил девять мячей и сделал два ассиста.