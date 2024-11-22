Черданцев объяснил, почему матч «Химок» и «Краснодара» - центральный в 16 туре РПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему считает игру «Химки» - «Краснодар» центральной в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

«Играет лидер чемпионата. Чемпионские амбиции подтверждаются в таких матчах. В таком матче нельзя терять очки команде, которая претендует на чемпионство», - говорит Черданцев с телеканалом «Матч ТВ».

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на первом месте, у клуба в активе 37 набранных баллов. «Химки» - на 13-м месте с 12 баллами в числе аутсайдеров первенства.

Новый тур Российской премьер-лиги стартует уже в эту пятницу, 22 ноября матчем в Казани между двумя поволжскими клубами – «Рубином» и «Акроном».