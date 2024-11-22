Даниил Хлусевич получает не так много игрового времени в «Спартаке», поэтому вариант с его уходом в другую команду не исключён. Если Хлусевич покинет московский клуб, то «красно-белые» могут рассмотреть вопрос трансфера Александра Сильянова из «Локомотива». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Александру Сильянову 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 6 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 Сильянов поучаствовал в 20 матчах «Локомотива». Результативными действиями защитник не отмечался.

В субботу, 23 ноября, «Спартак» и «Локомотив» сыграют в шестнадцатом туре Премьер-лиги.