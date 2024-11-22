Медина объяснил, почему «Спартак» успешно играет в московских дерби

Атакующий хавбек «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о том, почему в последнее время «красно-белые» успешно выступают в дерби.

«В таких играх соперники обычно не играют «низким блоком». Следовательно, появляется пространство, и из этого нужно извлекать пользу. А у нашей команды для этого достаточно мастерства», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

Напомним, что «Спартак» до поражения от «Локомотива» не проигрывал в дерби более десяти матчей.

Встреча 16-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «железнодорожниками» пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 по мск.