Медина — о голах в дерби: «Хорошая традиция получается»

Парагвайский футболист «Спартака» Хесус Медина высказался о своих голах в дерби в добавленное время.

Напомним, Медина перебрался в «Спартак» из ЦСКА. В футболке «красно-белых» вингер уже дважды забил «армейцам», отличившись оба раза в компенсированное время. Кроме того, в этом сезоне Медина забил в дерби с «Динамо».

«Хорошая традиция получается, правда? В прошлом году гол на нашем стадионе получился очень эмоциональным, ведь он позволил уйти от поражения. А сейчас я поставил точку в игре», — приводит слова Медины пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне 27-летний вингер принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, забил три гола и стал автором двух ассистов.

23 ноября «Спартак» примет «Локомотив». Начало дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.