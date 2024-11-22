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Кечинов назвал козыри «Спартака» перед «Локомотивом» эксклюзив

22 Ноября 2024 • 15:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
23.11 18:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на дерби с «Локомотивом».

- Центральный матч тура – «Спартак» - «Локомотив». Есть сомнения в победе хозяев?

- Конечно. Мы не так давно видели игру первого круга, где «Локомотив» выбрал правильную тактику и победил по делу, без вопросов. Сейчас интересно, какую тактику изберет Станкович. Будет его команда играть первым или вторым номером. В прошлом матче «Спартак» играл первым номером, «железнодорожники» специально отдали территорию и контроль мяча сопернику и действовали на ответных атаках, где у «Локомотива» быстрые, техничные футболисты. Это принесло результат. Какая сейчас будет тактика у хозяев - непонятно. «Спартак» не привык играть вторым номером.

- Не исключаете снова эксперименты Станковича? После прошлого проигранного «Локомотиву» матча он подвергся критике из-за экспериментов со схемой и составом.

- Тогда он поменял полузащитников, поставил вперед Николсона, а Угальде убрал влево. Но сейчас меня больше интересует, каким номером сыграет «Спартак».

- Эксперименты мы наверняка увидим в обороне. Бабич получил травму в сборной и с большой долей вероятности матч пропустит. Литвинов тоже не сыграет из-за дисквалификации. Скорее всего, выйдет пара Дуарте – Абена. Эта связка не кажется надежной?

- То, что я увидел от Абены, не вселяет мысли о надежности. Но это пока. Может, завтра он выйдет и выдаст такую игру, что им все будут восхищаться. В любом случае защитникам будет сложно, потому что у «железнодорожников» впереди быстрые, интересные, техничные ребята. 

- Дуарте какое впечатление оставляет в этом сезоне?

- Он мало играл. Это может сказаться. Причем в любую сторону. Здесь все непредсказуемо.

- Главным для «Спартака» будет сдержать Батракова?

- Там помимо Батракова очень много хороших футболистов: Самошников, Воробьёв, Тикнизян, Пиняев, Севикян. От каждого будет исходить угроза.

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- Если сравнивать атакующие линии, какая вам больше нравится?

- Мне нравится та, где больше россиян. Я, конечно, болею за «Спартак», но мне очень симпатичен «Локомотив», потому что там играют в основном российские футболисты. Они очень талантливые, молодые и перспективные. Уже в этом сезоне команда может бороться за высокие места, а через год-два - за золотые медали, если сохранит состав. 

- В чем видите преимущества «Спартака» над «Локомотивом»?

- В последних матчах все уповают на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. В последних матчах очень результативно играет Бонгонда. Барко тоже. От него многое зависит. Угальде неплох в этом сезоне. Если кто-то проявит свои индивидуальные качества в каком-то эпизоде, может быть положительный результат.  

- «Спартак» подходит к дерби после трехматчевой победной и «сухой» серии. Общий счет 8:0 с «Пари НН», ЦСКА и «Акроном». «Локомотив» с трудом дожал в концовках «Рубин» и «Факел». Для вас фаворит – «Спартак»?

- Нет. Была длинная пауза на сборные, и непонятно, кому она пойдет на пользу. Это может сказаться как в одну, так и в другую сторону. Те, кто ездил в сборную, могли получить там большую нагрузку, а те, кто остался в команде, – наоборот, и подвести ребят к общему знаменателю сложно.

- К какому результату больше склоняетесь?

- Хотелось бы, чтобы победил «Спартак», но шансы равные. Голы мы обязательно увидим, потому что редко эти команды играют не результативно. 

Елена Григорьевская

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