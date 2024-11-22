Медина: «Призывал Дуарте ждать своего шанса»

Вингер московского «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием о своём соотечественнике Алексисе Дуарте.

Напомним, новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович долгое время не рассчитывал на защитника.

Медина рассказал, что Дуарте было трудно, ведь сначала он получил травму, а потом просто проиграл конкуренцию.

— Старался успокоить его, призывал ждать своего шанса и не сбавлять требований к себе на тренировках, — цитирует Медину пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне 24-летний Дуарте принял участие в семи играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.