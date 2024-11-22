Медина: «Спартаку» удалось набрать ход»

Вингер «Спартака» Хесус Медина высказался о результатах команды в первом круге Российской премьер-лиги.

Парагваец заявил, что «Спартаку» не хватало стабильности, ведь после успешной серии наступал провал. Медина отметил, что «Спартаку» трудно играть против закрытых команд.

«Но в последних турах перед паузой нам удалось набрать ход, победить в трех турах подряд. Очень хочется продолжить эту серию. Домашнее дерби отлично для этого подходит», — цитирует Медину официальный сайт «красно-белых».

После 15 туров «Спартак» идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 28 очков.

23 ноября подопечные Деяна Станковича примут «Локомотив». Начало дерби запланировано на 18:00 по мск.