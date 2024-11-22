Батраков: «Игры со «Спартаком» всегда принципиальные»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предстоящем столичном дерби против «Спартака».

Футболист признался, что мысли об игре со «Спартаком» у него появились сразу же после матча с Сирией, ведь предстоящая встреча является очень важной для «Локомотива».

«Всегда игры со «Спартаком» принципиальные, и на юношеском, и на взрослом уровнях. Но не особо хочется обращать на это внимание, потому что каждый матч важный, за каждый дают три очка», — заявил Батраков пресс-службе «железнодорожников».

Игра 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» пройдет завтра, 23 ноября. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.