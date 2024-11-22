Глейзер назвал цель «Пари НН» на остаток сезона

Полузащитник «Пари НН» Дан Леон Глейзер высказался о целях команды на второй круг Российской премьер-лиги.

По мнению футболиста, в первой части сезона у «Пари НН» были и хорошие, и плохие матчи.

«Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — приводит слова Глейзера Legalbet.

В 15 турах «Пари НН» заработал 15 баллов и сейчас располагается на десятой позиции в Российской премьер-лиге.

Соперником «Пари НН» в ближайшем туре станет махачкалинское «Динамо». Игра между команды пройдет 24 ноября.