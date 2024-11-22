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Акинфеев сообщил, кем хочет работать после завершения игровой карьеры

22 Ноября 2024 • 15:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 21 ч. 55 мин.

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, кем хочет работать после завершения игровой карьеры. По словам 38-летнего футболиста, он не хотел бы быть тренером вратарей, но хотел бы работать его помощником.

«Говорю Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» – «Какая?» – «Вот ты – тренер вратарей, а я – твой помощник». Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик. Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в вип-ложе. Это вообще топ-работа!» - сказал Акинфеев Sport24.

Игорю Акинфееву 38 лет. Его действующий контракт с ЦСКА рассчитан до завершения сезона 2025/2026. На момент истечения трудового соглашения вратарю будет уже 40 лет. Не исключено, что в тот момент Акинфеев примет решение повесить перчатки на гвоздь.

Всего за ЦСКА Акинфеев провёл 782 официальных матча. В них голкипер пропустил 706 голов.

ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на десять очков. Ближайший матч «армейцы» проведут в субботу, 23 ноября, - против «Ростова» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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