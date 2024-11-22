Павлюченко ответил, кто разыграет чемпионский титул РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Павлюченко заявил, что «Зенит» и «Краснодар» лидируют в чемпионате за счет стабильности.

— Мне кажется, это две команды, которые реально будут бороться за чемпионство в этом сезоне, — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Эксперт добавил, что пока не относит «Локомотив» к числу претендентов на титул, отметив, что «красно-зеленых» вряд ли хватит на весь сезон.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в копилке 37 баллов. «Зенит» отстает от лидера на одно очко.